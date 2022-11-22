Фракция ультраортодоксов взбунтовалась против Ликуда

Партия «Объединенный иудаизм Торы» (ОИТ) объявила во вторник утром, что приостановила коалиционные переговоры с «Ликудом».

Фракция ультраортодоксов заявила, что не возобновит переговоры, пока не получит «разъяснения» относительно распределения министерских должностей в следующем правительстве, обвинив переговорную команду «Ликуда» в несправедливом распределении портфелей.

В своем заявлении во вторник «Иуадаизм» отметил, что Шас, похоже, готов получить не менее пяти основных министерских должностей, в то время как ОИТ еще не было предложено ни одной.

В понедельник вечером переговоры между ШАС и Ликудом были прерваны, когда председатель ШАС Арье Дери поспешил в медицинский центр Маяней а-Иешуа в Бней-Браке после того, как раввин Шимон Баадани, член раввинского совета ШАС, был госпитализирован.

Официальный представитель ОИТ сообщил в понедельник Израильским национальным новостям, что партия серьезно рассматривает возможность формирования единого фронта всех ультраортодоксальных и религиозных сионистских фракций, чтобы максимизировать свою переговорную силу с «Ликудом».

«Переговорная команда «Ликуда» покровительственно и снисходительно относится к религиозным и ультраортодоксальным фракциям, — сказал чиновник. — Они до сих пор не осознали, что произошло и что нам нужно правое правительство с сильной приверженностью религии и традициям и всем, что из этого вытекает».

Ранее Курсор писал про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.