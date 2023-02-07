Распространение фейков: СМИ уличили россию в искажении слов Беннета об убийстве Зеленского

В пророссийских телеграмм-каналах использовали недавнее интервью экс-премьера Израиля Нафтали Беннета для распространения дезинформации.

Портал «Детектор медиа» опровергает основные месседжи агитпропа, созданные на основе этого интервью.

Путин обещал на «100%», что не будет убивать Зеленского

Пропагандисты утверждают, что в интервью Беннет заявил, что президент россии* проявил «милосердие» ради «установления мира». Они подчеркивают, что якобы россия имеет власть над Украиной на столько, что может решать судьбу президента Украины. Пророссийские медиа пишут, что якобы «доказательство» слабости Зеленского и его личная «зависимость» от россии в текущей ситуации.

На самом деле экс-премьер Израиля не говорит слишком много непосредственно по теме Украины в интервью, однако вспоминает, что россия якобы обещала не трогать президента Украины. Впрочем, сам Беннет не придает этому такого значения, какому этому приписывает агитпроп. В частности, Беннет говорит, что не поверил словам путина. Месседж об «акте милосердия» россии в этом случае является выдумкой пропагандистов — Беннет такого не говорил.

Страны Запада «слили» переговоры между Украиной и россией

Агитпроп пишет, что якобы в интервью Беннет рассказал, что Запад намеренно «затягивает» войну и не считает Украину самостоятельным государством. Мол, Запад и лично Борис Джонсон свернули переговоры в начале войны. Более того, Украина якобы только «подыгрывает» Западу и не имеет никакого влияния на исход войны.

Пропагандисты вырвали фразы Беннета из контекста и исказили цитаты для продвижения своих интересов. По словам Беннета, переговоры действительно остановились. Впрочем, реальной причиной тому он называет трагедию в Буче, а не одностороннее решение Запада. Беннет рассказал, что после этих событий переговоры перестали иметь смысл.

«Агитпроп не раз пытался переложить ответственность за свои действия на других и создать иллюзию «искреннего желания мира». Для этого используют тактику замены понятий. Основная цель агитпропа — деморализация украинского общества и увеличение уровня недоверия к власти», — пишет издание.

Ранее Курсор писал, что Беннет рассказал, как просил путина не убивать Зеленского. «Путин заверил меня, что не убьет Зеленского», — сказал Беннет.

Курсор сообщал, что у Зеленского указали на странные несоответствия в заявлении Беннета. Неожиданное заявление Беннета о просьбах «сохранить жизнь Зеленскому» странным образом появилось через год после начала войны в Украине на фоне слухов о желании бывшего премьер-министра вернуться в политику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.