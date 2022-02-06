Расстрел девушки в Лоде: в деле появился новый подозреваемый

Ранее полиция подозревала в попытке убийства бывшего мужа Ламис. Однако теперь главным подозреваемым ее старший брат, который мог расстрелять девушку за «порочащий семью» образ жизни.

Вчера стало известно о расстреле девушке Ламис Абу-Лабен, которая недавно развелась со своим мужем. К счастью, девушка осталась жива. Ее с огнестрельным ранением доставили в больницу, провели несколько операций – врачи смогли спасти ее от смерти.

Полиция задержала ее бывшего мужа и старшего брата, который также мог быть причастен к преступлению. Экс-супруг был главным подозреваемым. Однако после допроса на место подозреваемого попал старший брат Ламис.

Что же до бывшего мужа, то правоохранители решили его отпустить под домашний арест. А вот брата суд разрешил оставить в участке под стражей.

Следствие подозревает, что брат мог быть недоволен тем, что его сестра развелась с мужем. Ее образ жизни, по его мнению, «позорил честь семьи».

Также выяснилось, что примерно месяц назад Ламис расторгла помолвку еще с одним мужчиной. Пока что он не является подозреваемым, однако полиция все равно проверит и его возможный мотив.

Ранее Курсор сообщал, что вчера утром были задержаны брат Ламис и ее бывший муж, которых подозревают в причастности к расправе. Оба мужчины не имеют криминального прошлого.

Кроме того, мы писали, что в СМИ сообщили, что женщине, получившей огнестрельное ранение примерно в 23:00 в пятницу, 26 лет. Также стало известно ее имя и некоторые обстоятельства семейной жизни.

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