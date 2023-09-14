В Умани, куда на Рош ха-Шана прибыло более 22 тысяч паломников, возникли проблемы со связью

На помощь к нашим гражданам прибыли израильские полицейские.

Для празднования Рош ха-Шана в украинский Умань уже прибыли около 22 тысяч паломников. Большая часть из них являются гражданами Израиля.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Как местных жителей, так и приезжих призываем быть максимально бдительными, должно реагировать на воздушные тревоги, соблюдать правила безопасности и не поддаваться на вражеские манипуляции", - подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что россияне часто распространяют различные фейки в сети с целью оправдать свои преступления, запугать мирных людей или устроить провокацию. Табурец призвал паломников сохранять спокойствие в любой ситуации и доверять проверенным источникам информации.

Также украинские власти заверили, что ситуация в Умани стабильная и контролируемая. Силы по безопасности и обороне Украины работают в усиленном режиме. Вместе с украинскими правоохранителями службу в микрорайоне паломничества уже несут израильские полицейские.

Тем временем местные СМИ пишут, что в Умани начались серьезные проблемы со связью. Украинские власти пока информацию не комментировали, причина не разглашается.

Накануне россияне запустили фейк о "теракте" в Умани на Рош ха-Шана. В сети появилась информация, что украинские военные якобы намерены совершить "теракт" в городе. В Киеве уже отреагировали на эти слухи и опровергли эти слухи.