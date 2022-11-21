Раввина Шимона Адани госпитализировали из-за плохого самочувствия

Председатель ШАС Арье Дери срочно покинул коалиционные переговоры, чтобы быть рядом с пожилым раввином и молиться за его здоровье.

Старшего члена Совета мудрецов раввина Шимона Адани доставили в больницу Маейни Хашуа в Бней-Браке.

Об этом сообщает 7-й канал.

Это произошло 21 ноября, в понедельник. Состояние пожилого раввина ухудшилось, врачи пытаются стабилизировать ситуацию.

Председатель ШАС Арье Дери покинул комнату переговоров коалиции и отправился в больницу Майни Хашуа, чтобы быть у постели раввина и молиться за его выздоровление.

«Вместе со всем народом Израиля я возношу молитву перед тем, кто сидит на высоте, об исцелении нашего учителя и раввина Марана Пар Хадора, старейшины Совета мудрецов Тору, рабби Шимона бен Хабива Шалита, который был госпитализирован сегодня ночью в больницу», – сказал депутат Кнессета Йоав Бен Цур от фракции ШАС.

Ранее главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау призвал Кнессет внести поправки в Закон о возвращении ради ограничения нееврейской иммиграции в Израиль. Он выступает против действующего законодательства, которое предоставляет право на автоматическое получение израильского гражданства каждому, чей дедушка или бабушка является евреем.

По словам Лау, на протяжении десяти лет он попытался «изменить эту ошибку третьего поколения» в Законе о возвращении. Он настаивает на ее исправлении ради превращения Израиля в еврейское государство.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу, Смотрич и Дери в рамках переговоров сумели достичь компромисса.

Помимо этого начальника штаба Авива Кохави в США получил награду «Легион за заслуги» имени президента Джо Байдена.