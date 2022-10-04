Раввины Израиля угрожают массовой забастовкой: названа причина

Раввины надеются, что министерство обороны одумается и начнет говорить с ними напрямую и достойно оценивать их вклад в безопасность около миллиона граждан страны.

Раввин поселка Тальмон Яаков Эльхарар обратился с письмом к жителям в рамках подготовки к ожидаемому протесту раввинов в Израиле в целом и в Иудее и Самарии в частности.

Об этом сообщает inn.co.il.

«Все раввины в Израиле, около 400 человек, через 14 дней объявят всеобщую забастовку. Мы очень надеемся, что министерство обороны одумается и начнет говорить с нами напрямую, в достойной форме, признающей наш вклад в безопасность около миллиона граждан страны»», написал Эльхарар.

Отмечается, что выйти на забастовку для Эльхарара и его коллег-раввинов тяжело. При этом они хотели бы быть способными достойно обеспечить свою семью, а не просто получить «благодарственную грамоту от командира дивизии или командиром бригады, хотя это тоже важно».