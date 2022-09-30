Раввины призывают Лапида уйти с поста премьер-министра

Члены Раввинского конгресса за мир (РКП) «Пикуах Нефеш» выразили недоверие к недавнему выступлению Яира Лапида в ООН, в котором он продвигал концепцию «Два государства для двух народов».

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Насколько слепым и наивным может быть человек, пытающийся возродить эту идею, которая уже причинила столько страданий и бедствий в Израиле? После того, как план был почти забыт, Лапиду приходится глупо и безответственно снова поднимать его в ООН, практически умоляя их возобновить международное давление и санкции против Израиля», — написали раввины Конгресса в письме членам Кнессета.

«Кто-нибудь сомневается в том, что произойдет в результате? Международное давление, теракты, совершенные при поддержке всего мира, гибель и кровопролитие невинных израильских граждан — то же самое, что происходило каждый раз, когда этот план предлагался ранее. Все потому, что Лапид выдвинул эту идею, которая подвергает всех жителей Святой Земли непосредственной и непосредственной опасности», — добавили раввины.

Раввин Аврохом Шмуэль Левин, исполнительный директор РКП, сказал: «Лапид повторяет ту же фатальную ошибку, которую совершил Ицхак Рабин 30 лет назад, когда он воскресил Ясира Арафата, который был уже на его политическом смертном одре. Затем правительство Рабина инициировало соглашения в Осло и доставило главного террориста ООП в Вашингтон. Администрация Клинтона была шокирована, но после того, как премьер-министр Израиля узаконил его, они не могли идти против Израиля».

«Мы все видели, что произошло после соглашений в Осло и размежевания с Газой. Теперь Лапид хочет навлечь на нас ту же катастрофу, не дай Бог», — сказал раввин Левин.

«Кто дал вам право говорить от имени граждан Израиля, мистер Лапид, и подвергать их всех опасности? Вы едва набрали 20% голосов на последних выборах. Вы в лучшем случае не более чем переходный премьер-министр! Как вы смеете унижать Израиль перед народами мира!» — спросил раввин Авраам Яаков Шрейбер, бывший раввин Кфар-Дарома, раввин депортированной общины Гуш-Катиф и один из лидеров Раввинского Конгресса.

«Этот переходный премьер-министр не согласен с Божьим планом и хочет, чтобы эти города были отданы арабам, которые создадут террористическое государство. Он воображает, что это чудесным образом принесет мир. С нас достаточно ваших обещаний о «новом Ближнем Востоке». Все, что мы получили, это кровопролитие и война. Мы видим сегодня, что лжепророки не умирают, они просто меняют свой вид», — сказал раввин Шмуэль Элияу, главный раввин Цфата, член Главного раввината Израиля и лидер Раввинского конгресса.

«Раввины Израиля не будут молчать перед лицом дерзости и опасных заявлений Лапида. Мы будем бороться с такими глупыми идеями. Тора утверждает, что переговоры такого типа могут создать крайне опасную ситуацию для миллионов евреев. В этом случае раввины не должны молчать.», — сказал раввин Йозеф Герлицкий, раввин центрального Тель-Авива и председатель Раввинского конгресса.

В своем письме раввины призвали Лапида немедленно уйти в отставку с поста премьер-министра: «Вы показали, какой большой ущерб можно нанести Израилю даже за очень короткое время. Кто знает, сколько еще вреда вы можете нанести до следующих выборов? Если Земля Израиля важна для вас, вы должны уйти со своего поста сегодня и передать свою должность тому, кто будет действовать в духе еврейского закона, который требует неуклонной защиты каждой пяди Святой Земли, без уступок или отступлений. Это единственный способ достичь истинного мира и безопасности на Земле Израиля».

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