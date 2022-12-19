Раввины сделали заявление относительно службы девушек в ЦАХАЛе

Раввины а Эрец-а-Това опубликовали заявление против вербовки девушек, поскольку из-за этого «армия нам очень дорого обходится».

Раввины из организации «а Эрец-а-Това» опубликовали письмо под заголовком «Общественные чтения на тему службы девушек в армии».

Об этом сообщает inn.co.il.

«Главный совет раввината … заявляет, что девушки не должны служить в армии. Из-за этого армия нам очень дорого обходится», — говорится в заявлении.

Отмечается, что недавно был опубликован отчет Государственного контролера, касающийся притеснений и серьезных ранений солдат, действий, которые оставляют тяжелый след на солдатах на всю жизнь. Данные, представленные в отчете Государственного контролера, трудны и имеют гораздо больший масштаб, чем можно было бы себе представить.

«Призываем всех директоров учебных заведений информировать девушек соответствующего возраста о трудностях, которые представляет для них военная служба. Из-за заботы о стране, а также о девушках, их следует направлять на национальную службу и категорически исключить службу в армии», — пишут раввины.

Они также требуют от ЦАХАЛа прекратить скрывать правду о домогательствах, которым подвергаются девушки в армии и связанных с ней органах.

«Армия обязана обнародовать все опросы и исследования, которыми она располагала за последние годы. Мы обращаемся к руководителям и представителям общественности в правительстве и Кнессете сделать все возможное для защиты безопасности наших дочерей», — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, в июле девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Анонимный солдат утверждает, что армия пыталась заставить ее замолчать.

«После изнасилования моя жизнь превратилась в ад. Они пытаются заставить меня замолчать», — заявила она.

Также Курсор писал о том, что женщин-военнослужащих будут набирать в танковые войска ЦАХАЛа. Этот пилотный проект был запущен в 2020 году. До него был еще один проект по службе женщин в танковых частях в 2017-2018 годах, но его восприняли как неудачный.