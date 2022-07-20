Раввины выступили против ЛГБТ-свадеб на винодельне Псагот

Раввины городов района Биньямин протестуют против проведения ЛГБТ-свадеб на винодельне Псагот. «Это серьезный ущерб ценностям еврейской семьи», — сказали они.

Раввины из городов региона Мате-Биньямин в среду опубликовали письмо с протестом против проведения ЛГБТ-свадеб на винодельне Псагот в Шаар-Биньямин.

В своем письме раввины написали: «К сожалению, в Биньямине есть проблема, и недавно в зале винодельни Псагот в Шаар Биньямин состоялись два ЛГБТ-мероприятия. Эти события явно противоречат нашим вечным ценностям».

«Это серьезный ущерб ценностям еврейской семьи. Мы должны работать всеми силами, чтобы предотвратить подобные события», — сказали они.

Раввины заявили, что будут «укреплять ценности скромности и чистоты, которые делают нас уникальными, и от их силы мы будем заслуживать помощи Бога и ежедневной защиты».

Винодельня Псагот не ответила на запрос о комментариях.

Напомним, что министр здравоохранения Ницан Горовиц и Арнон Афек, замдиректора государственной больницы «Шиба», объявили об открытии специализированной ЛГБТ-клиники в больнице.

Еще мы писали, что ведущие американские ортодоксальные раввины в понедельник вечером осудили решение Израиля предоставить временный вид на жительство американскому раввину, осужденному за сексуальное насилие над своими учениками, и призвали министра внутренних дел Айелет Шакед отклонить его просьбу о полном гражданстве.