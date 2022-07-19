Американские раввины выступили с осуждением Израиля: в чем причина

14:50, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Барух Ланнер, отсидевший почти три года в тюрьме за сексуальные домогательства к студентам, приехал в Израиль в качестве туриста и сейчас подает заявление на получение гражданства.

Ведущие американские ортодоксальные раввины в понедельник вечером осудили решение Израиля предоставить временный вид на жительство американскому раввину, осужденному за сексуальное насилие над своими учениками, и призвали министра внутренних дел Айелет Шакед отклонить его просьбу о полном гражданстве.

Ланнер отсидел почти три года в тюрьме за преступления сексуального характера. Десятки других жертв обвиняли его на протяжении многих лет, но их утверждения не были включены в обвинительные акты против него.

В 2002 году он был осужден за то, что поставил под угрозу благополучие двух девочек, когда он работал директором средней школы Гилель-ешива в Дил, штат Нью-Джерси, в 1990-х годах.

В понедельник один из руководящих органов Ортодоксального союза, Совет раввинов Америки, направил Шакед письмо по иммиграционному делу Ланнера.

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Автор материала:
Ирен Давид
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