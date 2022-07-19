Американские раввины выступили с осуждением Израиля: в чем причина

Барух Ланнер, отсидевший почти три года в тюрьме за сексуальные домогательства к студентам, приехал в Израиль в качестве туриста и сейчас подает заявление на получение гражданства.

Ведущие американские ортодоксальные раввины в понедельник вечером осудили решение Израиля предоставить временный вид на жительство американскому раввину, осужденному за сексуальное насилие над своими учениками, и призвали министра внутренних дел Айелет Шакед отклонить его просьбу о полном гражданстве.

US Orthodox rabbis denounce Israel for granting residency to convicted sex offender https://t.co/bcWorL8r5q — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 19, 2022

Ланнер отсидел почти три года в тюрьме за преступления сексуального характера. Десятки других жертв обвиняли его на протяжении многих лет, но их утверждения не были включены в обвинительные акты против него.

В 2002 году он был осужден за то, что поставил под угрозу благополучие двух девочек, когда он работал директором средней школы Гилель-ешива в Дил, штат Нью-Джерси, в 1990-х годах.

В понедельник один из руководящих органов Ортодоксального союза, Совет раввинов Америки, направил Шакед письмо по иммиграционному делу Ланнера.