Американские раввины выступили с осуждением Израиля: в чем причина

«Мы пишем от имени Совета раввинов Америки, ведущей членской организации ортодоксальных раввинов в Северной Америке, чтобы выразить нашу обеспокоенность тем, что осужденному за сексуальные преступления Баруху Ланнеру был предоставлен временный вид жительство в Израиле и что его запрос на получение гражданства находится у вас на рассмотрении», — написала группа.
В соответствии с израильским Законом о возвращении любой еврей или у кого есть хотя бы один еврейский дедушка или бабушка, имеет право на получение израильского гражданства. Однако запросы могут быть отклонены, если они «могут поставить под угрозу общественное здоровье или безопасность государства» или «вовлечены в деятельность, направленную против еврейского народа».
В официальном письме раввины заявили, что Шакед по закону может или даже обязана отказать Ланнеру в просьбе о предоставлении гражданства на том основании, что он будет представлять «угрозу общественному здоровью и безопасности».
«Ланнер отсидел почти три года в тюрьме за сексуальное насилие над учениками еврейской средней школы. Есть сообщения о том, что он совершил ряд сексуальных, физических и эмоциональных надругательств над десятками подростков, за которых он был ответственен. Эти дела продолжают влиять на его жертв, а также на еврейскую общину в Северной Америке», — написали раввины.
Они также заявили, что разрешение Ланнеру постоянно поселиться в Израиле, где нет публичного реестра сексуальных преступников, позволит ему полностью интегрироваться в общество и потенциально причинить вред другим в будущем.
«Ланнер внесен в реестр сексуальных преступников США. Мы очень обеспокоены тем, что предоставление ему гражданства сведет на нет актуальность этого списка и позволит ему исчезнуть в обществе в целом, что явно представляет угрозу для общественного здоровья и безопасности», — написали раввины.
Письмо было подписано президентом Совета раввинов Америки раввином Биньямином Блау и исполнительным вице-президентом раввином Марком Драчем.
Напомним, что бывший посол США в ООН раскритиковала подход Байдена к Ирану.