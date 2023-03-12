У Нетаниягу нашли след США в напряженной ситуации вокруг массовых протестов, грядет скандал

Источник, близкий к Нетаниягу, обвиняет США в финансировании митингов против пересмотра судебной системы.

Высокопоставленный правительственный чиновник из окружения премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время его поездки на выходные в Италию, заявил в пятницу, не предоставив доказательств, что массовые протесты против неоднозначной судебной реформы правительства частично финансировались администрацией Байдена.

«Этот протест финансируется и организуется на миллионы долларов», — сказал он.

«Мы следим за происходящим. Это организация очень высокого уровня. Есть организованный центр, из которого организованно расходятся все демонстранты», — сказал высокопоставленный чиновник.

«Кто финансирует транспорт, флаги, сцены? Нам это ясно», — сказал он.

Другой член окружения премьера подтвердил, что высокопоставленный чиновник имел в виду Соединенные Штаты.

Аналогичное заявление сделал на прошлой неделе выступающий за Нетаниягу эксперт Яков Бардуго в новостях на канале 14.

А в субботу вечером сын Нетаниягу Яир поделился статьей с правого сайта Breitbart, в которой утверждалось, что Госдепартамент США финансировал одну из групп, участвующих в протестах.

Заявления высокопоставленного чиновника и других лиц, близких к премьеру, являются признаком трудностей, с которыми Нетаниягу сталкивается в отношениях своего правительства с США.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, который проинформировал журналистов во время визита премьер-министра в Рим, спустя два месяца после вступления в должность Нетаниягу еще не получил приглашения на встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме по «ряду причин».

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