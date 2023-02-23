Разгорелся скандал: Израиль запретил члену парламента ЕС въезд в страну

Члена Европейского парламента развернули в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве во вторник и отправили в ее родную Испанию после того, как она попыталась въехать в Израиль с дипломатической миссией при Палестинской автономии.

Израильские официальные лица сослались на тот факт, что политик Ана Миранда, представляющая регион Галисия, участвовала в 2015 году во флотилии, пытавшейся прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Израильский закон запрещает въезд в страну сторонникам движения за бойкот, изъятие инвестиций и санкции по отрошению к Израилю.

Тем не менее издание Politico сообщило, что получило электронные письма, отправленные ранее в этом месяце из израильского министерства иностранных дел, в которых Миранда получила разрешение на визит.

«Это дипломатический конфликт, [и] недопустимо, чтобы Израиль осуществлял контроль над членами делегации, которая направляется в Палестину, а не в Израиль», — сказала Миранда Politico.

Роберта Метсола, президент парламента ЕС, написала в Твиттере, что она «глубоко разочарована» инцидентом и «свяжется с властями Израиля, чтобы выяснить, что произошло».

«Уважение ко всем избранным депутатам Европарламента и Европейскому парламенту необходимо для хороших отношений между ЕС и Израилем, — заявил Politico представитель Европейской комиссии по иностранным делам Набила Массрали. — Это решение глубоко разочаровывает».

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