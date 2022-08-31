Разгрузит пробки: в Иерусалиме открыли новый въезд в город

На шоссе 16 обустроили крупную развязку с новым въездом в Иерусалим с западного направления. Этот участок дороги должен помочь разгрузить пробки.

Сегодня, 31 августа, торжественно открыли новый въезд в Иерусалим. Инженерный проект и строительство которого заняло девять лет.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Новый участок дороги, продолжительностью 6 километров, включает 4 тоннеля, 7 мостов и 3 перекрестка. Дорога предназначена для движения с западного направления. Это современное шоссе с ограничением скорости 110 километров в час и тремя развязками: в районе Моца, в Нахаль-Равида возле Гиват-Шауля и примыкающей к улице Бейт.

Отмечается, что новое шоссе 16 соединяет центральную подъездную магистраль столицы шоссе № 1 в районе Моца с трассой имени Бегина. Ожидается, что новая дорога значительно облегчит движение тем, кто направляется в южные и западные районы города, и тем самым разгрузит пробки.

Официально дорога откроется для движения транспорта после полуночи.

כביש 16 נפתח היום לתנועה — הזזת הפקקים החלה!

לאן לדעתכם? pic.twitter.com/pg0Fj0JPtY — נעם בנעט — نوعم بنعط — Noam Bannett (@aravimislam) August 31, 2022

«Курсор» писал ранее, что в стране стремительно растет загруженность дорог, и даже в летние месяцы, израильтяне утопают в пробках, несмотря на каникулы и отпуска.

Еще мы писали, что в министерстве транспорта Израиля объявили, что на шоссе Аялон между развязкой ха-Шалом в Тель-Авиве и Холоном была обустроена дополнительная полоса, как для общественного, так и для личного транспорта.