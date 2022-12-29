«Разрушение демократии»: командующий ВВС ответил на резонансное письмо пилотов

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар ответил на письмо, подписанное пилотами, предупреждающее о разрушении демократии в Израиле новым правительством.

«Моя политика в этом вопросе очень четкая. Избегайте публичных политических дискуссий. Сила ЦАХАЛа заключается в ее единстве и том, что она остается выше любых политических противоречий», — написал он.

Напомним, что 1200 ветеранов ВВС подписали открытое письмо с призывом к ключевым лидерам спасти израильскую демократию

В письме, которое подписали бывший начальник штаба АОИ Дэн Халуц и два бывших командующих ВВС, содержится призыв к высокопоставленным государственным служащим «остановить процесс разрушения демократии».

Письмо пилотов и штабных сотрудников, как пенсионеров, так и служащих в запасе, было адресовано председателю Верховного суда Эстер Хают, генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара и юрисконсульту Кнессета Сагиту Афеку. Они также отправили его людям, которых они назвали «высшим звеном государственной и правовой системы в Израиле».

«Мы все были готовы пожертвовать своей жизнью за страну за годы нашей службы в качестве боевых летчиков, — говорится в письме. — Мы продолжали после службы в ВВС принимать участие в строительстве страны, насколько могли, — в резервах, экономике, промышленности, образовании. Мы верили в праведность пути и рассматривали необходимость защиты еврейского и демократического Израиля как миссию. Мы представляем все слои общества и политический спектр Израиля — правые, левые, центристские, светские и религиозные, сефарды и ашкенази со всей страны».

Подписавшиеся добавили: «Общим знаменателем для всех нас сегодня является страх того, что демократический Израиль в опасности. Вы — последняя линия обороны, и у вас есть возможность остановить процесс разрушения демократии. Израиль не сможет продолжать действовать в духе Декларации независимости, если он откажется от своего либерально-демократического характера. Мы ожидаем, что вы будете использовать все имеющиеся в вашем распоряжении правовые инструменты, не опасаясь, и сделаете все, что в ваших силах, чтобы предотвратить внезапно случившуюся со страной трагедию. Мы обязуемся и впредь стоять на вашей стороне в борьбе за будущее страны».

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