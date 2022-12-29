Кнессет приводит к присяге 37-е правительство Израиля — Прямая трансляция

Спустя почти два месяца после того, как в стране прошли выборы, 37-е правительство Израиля должно было привести к присяге сегдоня, что завершит возвращение к власти Биньямина Нетаниягу как главы самого жесткого правительства страны на сегодняшний день.

Парламентские заседания в этот день начнутся с выступления в Кнессете Нетаниягу, за которым последует выступление нового лидера оппозиции Яира Лапида.

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Нетаниягу изложит повестку дня своего правительства, которая была опубликована в среду, подчеркивая приоритеты его крайне правых и ультраортодоксальных партнеров по коалиции. Затем каждой фракции новой оппозиции будет предоставлено 15-минутное место, которое может быть использовано одним человеком для выступления или разделения между членами партии.

Будет проведено голосование по назначению депутата от Ликуда Амира Оханы спикером Кнессета. После завершения формальностей новому правительству будет проведен вотум доверия, после чего оно будет приведено к присяге.

Заседание в четверг стало завершением недельных переговоров между «Ликудом» Нетаниягу и его ультраправыми и ультраправыми партнерами по коалиции, которые требовали голосования по ряду спорных законодательных актов до подписания соглашений.

Ранее Курсор писал, что сегодня новое правительство будет приведено к присяге. Перед официальной церемонией приведения к присяге Кнессет откроет свою сессию сегодня, 29 декабря, в 11:00 речью назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, который представит основные принципы своего правительства и перечислит назначения, которые он будет выполнять.

Кроме этого, СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом. Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.