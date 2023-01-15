Двоюродный брат Нетаниягу публично выступил против политики премьер-министра

Дэн Нетаниягу, двоюродный брат премьер-министра Биньямина Нетаниягу, вчера вечером выступил на антиправительственной демонстрации на площади Габима в Тель-Авиве.

Он подчеркивает важность трех ветвей власти и сказал, что без них Израиль перестает быть демократией.

Он сказал, что так называемая оговорка об отмене, которая позволит законодателям отменять решения Верховного суда, положит конец суду и доверию общественности к судебной системе.

Он отметил, что планы правительства в конечном итоге позволят правительству объявить оппозиционные политические партии незаконными.

«Мой двоюродный брат Нетаниягу. Мы встретились, когда почитали память моей матери, бывшей судьи Верховного суда. Тогда вы выразили свое восхищение моей матерью… образцом для подражания и примером для юридического сообщества и всего народа Израиля», — сказал он.

«Судебная система независима и не должна подчиняться воле общества», — добавил он.

Напомним, что на митинге также была бывшая судья Верховного суда Айяла Прокачча. Она заявила, что «что-то глубоко нарушено в нашем социальном договоре, в рамках правил, согласованных на протяжении всей истории страны. Мы находимся в начале новой эры, в которой демократия имеет новое определение: не демократия, основанная на ценностях, а расколотая демократия, полностью опирающаяся на «волю избирателя», которая больше не придает никакого значения другим демократическим принципам».

Читайте также: Ганц сделал заявление о «перевороте режима».

Кроме того, депутат от Еш Атид выразил сожаление из-за отсутствия на демонстрации в Тель-Авиве харедим.