Не только Иран: разведка ЦАХАЛа предупредила, с какими новыми вызовами столкнется государство в 2023 году

Согласно новому отчету разведки Армии обороны Израиля, война в Украине и соперничество между США и Китаем, как ожидается, обострят проблемы безопасности на Ближнем Востоке.

За последние несколько недель Управление военной разведки ЦАХАЛа подготовило отчет, в котором основное внимание уделяется глобальным тенденциям, Ирану и палестинскому арабскому терроризму. В ближайшее время отчет будет представлен политическому эшелону.

Как пишет газета «Исраэль Хайом», хотя Иран остается самой серьезной угрозой, он больше не находится в центре внимания доклада Управления военной разведки, а вместо этого считается частью более широкой сети вызовов, стоящих перед Израилем.

Ожидается, что глобальная нестабильность, вызванная соперничеством США и Китая и вторжением россии* в Украину, сохранится и может усугубиться в следующем году. В отчете также отмечены демографические тенденции в США, которые могут негативно повлиять на отношения между США и Израилем, если эти отношения не будут должным образом поддерживаться и развиваться.

Глобальная нестабильность затронула Ближний Восток: такие страны, как Египет и Иордания, столкнулись с нехваткой продовольствия и экономическим кризисом в результате войны в Украине.

Что касается Ирана, то в докладе основное внимание уделяется не только ядерной угрозе, но и усиливающимся попыткам Ирана поощрять террористические акты со стороны жителей Палестинской автономии. Иран остается единственным финансистом Исламского джихада и основным финансистом ХАМАСа в Газе. Ирану не удалось создать еще одну угрозу на границе Израиля с Сирией, но он продолжает попытки вооружить «Хизбаллу» в Ливане. Особую озабоченность вызывают попытки Ирана поставить «Хизбалле» те же самые высокоточные ракеты, которые Иран поставил россии и которые использовались против Украины в последние месяцы.

Разведывательное управление считает, что «Хизбалла» будет по-прежнему озабочена внутренними проблемами Ливана в 2023 году и, следовательно, удержится от начала войны с Израилем.

Управление разведки также считает, что Иран будет продолжать медленно продвигать свою программу создания ядерного оружия, но воздержится от последнего шага к фактическому созданию ядерной бомбы.

Война в Украине и угрозы ядерного нападения со стороны президента россии владимира путина послужили причиной нормализации дискурса ядерной войны на международной арене. Известно, что в 90-х годах Украина отказалась от огромного ядерного арсенала в рамках международного соглашения, участником которого была россия. Эта ситуация показала, что странам неразумно отказываться от своего ядерного оружия.

Впервые за много лет Управление военной разведки рассматривало Газу и Палестинскую администрацию как один и тот же вопрос, а не как отдельные вызовы. Главной проблемой является то, что Махмуд Аббас уже долго пребывает у власти, и ему 87 лет. Есть опасения, что ХАМАС и другие террористические организации, такие как Логово львов, могут заполнить вакуум, оставленный Аббасом.

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