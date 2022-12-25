Западная разведка раскрыла детали новой сделки Ирана и россии

Разведка указывает на то, что иранские пилоты уже тренируются на самолетах российского производства.

Согласно субботнему сообщению СМИ со ссылкой на представителей западной разведки, россия* готовится предоставить Ирану истребители Су-35 в ближайшем будущем.

Об этом сообщает 12 канал.

Сделка может включать до 24 самолетов, которые изначально предназначались для Египта, но их передачу сорвали США.

Это заставило москву искать нового потенциального покупателя, которого она, как сообщается, нашла в Тегеране. Сообщение появилось после того, как в сентябре иранские СМИ заявили, что Тегеран обдумывает такую ​​покупку.

Разведка указала, что иранские пилоты уже использовали эти самолеты для тренировок.

Вашингтон указал на обширные отношения между Ираном и рф, связанные с военной техникой, особенно после вторжения российских войск в Украину в феврале.

Обе страны находятся под жесткими санкциями — Иран из-за его ядерной программы и рф из-за ее действий в Украине.

Ранее в субботу высокопоставленный украинский чиновник настаивал на «ликвидации» иранских заводов, производящих оружие для россии, и «аресте поставщиков».

Советник президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что Тегеран планирует увеличить поставки беспилотников и ракет кремлю, несмотря на международные санкции в отношении фирм и организаций, причастных к поставкам оружия в россию.

Указывается, что Тегеран уже поставил российским войскам около 1700 наступательных беспилотников и планирует поставить еще 300 в ближайшем будущем.

Беспилотники иранского производства, поставленные в рф, сыграли «центральную роль» в нападениях на гражданские объекты в Украине, заявило на прошлой неделе Министерство иностранных дел Великобритании по делам Содружества и Развития.

Глава Моссада Дэвид Барнеа предупредил в четверг, что Иран надеется расширить поставки современного оружия в рф.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.