Реальность превзошла прогнозы: бюджет удивил выросшим профицитом

По информации минфина, в Израиле вырос бюджетный профицит за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2022 года, и составил 0,9% ВВП или 15,7 млрд шекелей.

В сентябре 2022 года в бюджете был дефицит в размере 100 млн шекелей, однако по итогам года Израиль зафиксировал положительное сальдо бюджета в размере 33 млрд шекелей.

Об этом отчитался главный бухгалтер министерства финансов. В прошлом году за аналогичный период Израиль показал дефицит бюджета в размере 51 млрд шекелей, вызванный ограничениями по COVID.

Профицит бюджета за финансовый год, закончившийся в сентябре 2022 года, показал 0,9% ВВП и составил 15,7 млрд шекелей, по сравнению с положительным результатом в 0,6% и 9,8 млрд шекелей за 12 месяцев, закончившиеся в августе 2022 года.

Но минфин поясняет, что с учетом налоговых отклонений с сентября по октябрь прошлого года в связи с праздниками в размере 8 млрд шекелей в сентябре 2021 года, фискальный профицит за последние 12 месяцев снижается до 0,4% ВВП (около 7,5 млрд шекелей).

Увеличение профицита бюджета обеспечивается как доходами, так и сокращением расходов. Государственные доходы с начала 2022 года составили 355 млрд шекелей, увеличившись на 20,2% от аналогичного периода 2021 года. Государственные расходы с начала 2022 года составили 321,7 млрд шекелей, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В связи с постоянным ростом государственных налоговых поступлений прогноз сбора налогов был пересмотрен в сторону повышения в июле прошлого года. Несмотря на последний пересмотр, реальность смогла превзойти прогнозы, и в третьем квартале 2022 года в Израиле было собрано 106 миллиардов шекелей налогов, что на 3 миллиарда шекелей выше прогноза.

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