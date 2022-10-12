Банк Израиля приступает к регулированию обратной ипотеки

Обратная ипотека в основном стала средством, с помощью которого родители старше 60 лет могут обеспечить своих детей капиталом для покупки жилья.

Департамент банковского надзора Банка Израиля, возглавляемый Яиром Авиданом, ранее опубликовал проект циркуляра, призванный упорядочить обратную банковскую ипотеку. Обратная ипотека — это кредит, который берут заемщики в возрасте 60 лет и старше под залог их существующего дома. Ссуда ​​погашается, когда заемщики умирают, при этом заложенное имущество служит источником погашения.

По правилам, предложенным в проекте циркуляра, обратная ипотечная ссуда будет разрешена в размере до 50% стоимости заложенного актива с прогнозируемым процентом финансирования не более 60%. Другими словами, если погашение основной суммы кредита и проценты подлежат выплате после смерти заемщика, то прогнозируемый процент (в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни самого молодого заемщика) будет добавлен к сумме кредита для целей расчета доли стоимости актива.

Кредит будет погашен путем продажи актива после смерти последнего заемщика. Когда последний заемщик покинет актив, наследники смогут запросить отсрочку погашения кредита на двенадцать месяцев, чтобы собрать средства для погашения без продажи актива.

В проекте циркуляра говорится, что банки не будут активно продавать обратные ипотечные кредиты и должны будут адаптировать процесс продажи этих продуктов для пожилых клиентов.

Банки смогут предоставлять обратный ипотечный кредит с различными процентными ставками, единовременно или в виде регулярного ежемесячного платежа. Обратная ипотека изначально предназначалась для помощи пожилым домовладельцам в расходах на проживание, но в последние годы они в основном стали средством обеспечения ликвидности наследства и предоставления детям капитала для покупки собственных домов, пока их родители еще живы.

Единственным банком, который в настоящее время предоставляет обратную ипотеку, является Bank Mizrahi Tefahot.

Ранее Курсор писал, что глава центрального банка Израиля дал прогноз по поводу рецессии в стране. Экономисты Банка Израиля прогнозируют инфляцию на уровне 4,6% в 2022 году и до 2,5% в 2023 году.

Кроме этого, Управляющий Банка Израиля прокомментировал повышение процентных ставок. Управляющий Банка Израиля сказал, что осуществленное ускорение и поощрение повышения процентных ставок должно предотвратить необходимость в еще более высоких повышениях процентных ставок.

Курсор писал, что шекель резко вырос: названа причина. Шекель резко укрепляется по отношению к доллару и к евро

Наша редакция сообщала, что банк Израиля резко повысил учетную ставку. Банк Израиля опять резко поднял учетную ставку на 0.75% до 2.75%. Основная процентная ставка может подскочить до 4,25%.

Напомним, что Банк Израиля добивается большей прозрачности банковских процентных ставок.