В Кирьят-Бялике двухлетнего ребенка забыли в машине: состояние тяжелое

Состояние ребенка, обнаруженного в закрытой машине в Кирьят-Бялике, оценивается как тяжелое, но стабильное. Ей оказывают необходимую помощь в больнице Рамбам.

Двухлетняя малышка был оставлена на два часа в закрытом автомобиле на улице Харушот в Кирьят-Бялике.

Медики МАДА, выехавшие на срочный выезд, оказали ребенку медицинскую помощь и эвакуировали девочку в больницу Рамбам в Хайфе с диагнозом «тепловой удар и обезвоживание».

На момент приезда медиков ребенок был в тяжелом состоянии, но дыхание прослушивалось.

Фельдшер МАДА Михаил Бабионишев и врач скорой помощи Пелег Шалу рассказали: «Когда мы вышли на улицу в промзоне, мы увидели девочку возле машины, она была очень горячей на ощупь и без сознания. Нам сообщили, что она находилась в закрытой машине в течение длительного времени. Ей срочно оказали жизненно важную медицинскую помощь, которая включала охлаждение, введение жидкостей и лекарств. После мы эвакуировали ее в тяжелом состоянии в больницу».

В больнице Рамбам сообщили, что малышка в тяжелом, но стабильном состоянии: «Сейчас она находится в реанимации. У нее диагностирован тепловой удар и обезвоживание».

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