В Негеве умерла 3-летняя девочка, которую забыли в машине

Ребенок находился в автомобиле несколько часов. Девочка была доставлена в больницу в критическом состоянии.

В Негеве умерла 3-летняя девочка, оставленная в закрытой машине ее семьи.

Об этом сообщает портал walla.

Отмечается, что ребенок находился в авто там несколько часов. Девочка была доставлена в критическом состоянии в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.

Парамедики Службы скорой помощи приняли ребенка на въезде в поселок Хура, откуда доставили в больницу. По дороге были проведены реанимационные мероприятия. Уже в больнице медики констатировали смерть девочки.

Полиция начала расследование.

Как сообщал Курсор, в августе в квартале Ромема в Иерусалиме произошла ужасная трагедия. 10-месячный мальчик умер в своей кроватке во время сна.

На место происшествия прибыла медицинская бригада, которая провела ребенку сердечно-легочную реанимацию, а после госпитализировала его в медицинское учреждение «Шаарей-Цедек». Но к сожалению, врачи не смогли запустить сердце малыша и были вынуждены констатировать его смерть.

Медикам, прибывшим на место трагедии, сказали, что 10-месячный ребенок потерял сознание во время сна. Пока непонятно, с чем связана скоропостижная кончина малыша, возможно, речь идет о синдроме внезапной детской смерти, от которого в мире погибает много здоровых детей.

Курсор писал ранее, что полиция начала расследование после получения сообщения из Медицинского центра Гилель Яффе о прибытии 4-месячного малыша в сопровождении родителей. Он страдал от синяков и кровоизлияния в мозг.

Еще мы писали, что в Иерусалиме в приемный покой медицинского учреждения «Хадасса Эйн-Карем» был доставлен 11-месячный младенец. Родители оставили его в автомобиле под палящим солнцем.

Напомним, на пляже Чарльз Клор в Тель-Авиве произошло чрезвычайное происшествие — в море захлебнулся ребенок. Он доставлен в больницу, где врачи продолжают бороться за его жизнь.