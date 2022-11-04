Ребенок пострадал из-за ошибки администрации школы в Петах-Тикве

Минздрав проведет расследование, каким образом второклассник получил повторную прививку, хотя умолял не делать ее и предупреждал, чтобы связались с его матерью.

Ученик 2-го класса школы Каплан в Петах-Тикве был повторно привит вакциной компании «Femi», хотя две недели назад уже прошел вакцинацию.

Это концентрат вакцин, которые дети получают во втором классе, сообщает Mako.

Мать ребенка Хила Монтаг в социальных сетях опубликовала пост, сообщив, что ее сына забрала из класса медсестра вместо другого мальчика с таким же именем из этого же класса.

«Мой испуганный сын, находящийся в шоке, указал внештатной медсестре, что он уже сделал все прививки, умолял ее больше не делать этого и просил позвонить матери», — написала женщина.

«Медсестра обманула его и сказала, что разговаривала со мной, и я согласна. Но только она говорила с другой мамой. Медсестра полностью игнорировала просьбы моего сына, а в школе не было ответственного лица, чтобы остановить эту ошибку. В итоге мой сын был насильно дважды вакцинирован теми же вакцинами».

После школы ребенок жаловался, что плохо себя чувствует из-за прививки. «Вечером в небольшой беседе с бабушкой он снова сказал, что плохо себя чувствует из-за прививки, — продолжала мать мальчика. — Тогда я поняла, что мой сын пострадал от ошибки и даже без моего ведома».

Ответ минздрава: «Министерство здравоохранения проведет расследование с компанией Femi и будет действовать в соответствии с его выводами».

Комментарий муниципалитета Петах-Тиквы: «Городские власти применяют обширную и значительную систему надзора и контроля во всех учебных заведениях с целью обеспечения безопасности учащихся. Это делается регулярно и более интенсивно посредством проверок, проводимых должностными лицами властей в учебных заведениях».

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