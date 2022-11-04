Ракетный обстрел из Газы: во дворе дома в Сдероте обнаружены осколки

Предметы, похожие на ракетные осколки, обнаружили в пятницу в жилом секторе Сдерота. Полиция прибыла на место происшествия.

Утром в пятницу во дворе Бейт-Машдерота обнаружены осколки ракеты.

Об этом сообщает Maariv.

В четверг за ракетный обстрел с территории Газы взяла ответственность террористическая организация «Исламский джихад». Атака последовала за ликвидацией в четверг днем в Дженине одного из его террористов, Фарука Саламеха.

Детали ракеты были обнаружены сегодня утром во дворе дома в Сдероте. Полицейская бригада прибыла на место происшествия и оценила угрозу от опасного предмета.

Вероятно, осколок попал в жилой сектор в результате стрельбы из Газы. Повреждений и пострадавших на месте нет.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ ответил на ракетный обстрел из Газы. Истребители ЦАХАЛа ночью в четверг нанесли удар по подземному военному объекту в Газе, принадлежащему террористической организации ХАМАС.

Прежде редакция сайта сообщала, что на юге Израиля звучит воздушная тревога: сообщают о запуске трех ракет.

Кроме того, мы информировали, что возле Шхема террористы обстреляли солдат ЦАХАЛа. Армия обороны Израиля проводила операцию в Шхеме по задержанию подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Напомним, наш сайт писал, что ЦАХАЛ готовится к эскалации в Иудее и Самарии: какие меры приняты. Многочисленные инциденты со стрельбой в Иудее и Самарии привели к обострению ситуации в регионе.