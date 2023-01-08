Стало известно мнение израильтян относительно децентрализации управления страной

Центральное правительство поддерживает в основном молодежь до 34 лет с низкими доходами, а также избиратели партий, сформировавших новую коалицию.

Большинство израильтян из всех слоев общества поддерживают предоставление больших полномочий местным властям за счет урезания полномочий правительства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом геокартографии по заказу организации «Израильское движение», информирует портал Maariv.

Так, 70% граждан Израиля считают местную власть более внимательной к их нуждам и работающей от их имени по сравнению с центральным правительством.

Только 16% отдали предпочтение правительству. Это в основном молодые люди в возрасте до 34 лет, с низким доходом, а также избиратели партий, сформировавших новую коалицию. Но даже среди этих групп населения местная власть занимает первое место.

В целом 76% высказались в поддержку расширения компетенции местных властей в ущерб центральной власти. Интересно, что абсолютное большинство опрошенных поддерживают эту идею независимо от политических взглядов: среди избирателей оппозиционных партий таковых 83%, а коалиционных — 70%.

Как сообщал Курсор, большинство израильтян считают, что Биньямин Нетаниягу плохо провел коалиционные переговоры. Так, 60 процентов респондентов в недавнем опросе дали премьер-министру оценку «ужасно» или «очень плохо».

Нетаниягу получил в основном положительные оценки от сторонников партий, входящих в его новое правое и религиозное правительство – хотя значительное число представителей как его собственной партии «Ликуд» (38 процентов), так и националистического «Религиозного сионизма» (36 процентов) ответили отрицательно.

При этом 59% избирателей «Ликуда» дали Нетаниягу положительную оценку за его ведение коалиционных переговоров, 62% израильтян считают, что ”Ликуд” сделал слишком много уступок своим партнерам по коалиции в ходе переговоров, при этом только 26% считают, что это не так.

Также Курсор писал о том, что большинство израильтян опасаются за судьбу демократии в стране после формирования право-религиозной коалиции Нетаниягу.