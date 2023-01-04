Большинство израильтян недовольны тем, как Нетаниягу провел коалиционные переговоры — соцопрос

60 процентов респондентов в недавнем опросе дали премьер-министру оценку «ужасно» или «очень плохо».

Большинство израильтян считают, что Биньямин Нетаниягу плохо провел коалиционные переговоры. Так, 60 процентов респондентов в недавнем опросе дали премьер-министру оценку «ужасно» или «очень плохо».

Об этом информирует портал Детали.

Отмечается, что, согласно ежемесячному опросу Института демократии Израиля, Нетаниягу получил в основном положительные оценки от сторонников партий, входящих в его новое правое и религиозное правительство – хотя значительное число представителей как его собственной партии «Ликуд» (38 процентов), так и националистического «Религиозного сионизма» (36 процентов) ответили отрицательно.

При этом 59% избирателей «Ликуда» дали Нетаниягу положительную оценку за его ведение коалиционных переговоров, 62% израильтян считают, что ”Ликуд” сделал слишком много уступок своим партнерам по коалиции в ходе переговоров, при этом только 26% считают, что это не так.

Ранее Курсор писал, что Дери выступил с обвинением в адрес Нетаниягу. Лидер партии ШАС Арье Дери, как сообщается, обвинил премьер-министра Нетаниягу в том, что он «обманул» его неожиданным назначением члена парламента от Ликуда Амира Оханы спикером Кнессета, первого ЛГБТК-человека, занявшего эту должность.

Кроме этого, Нетаниягу представил новый кабинет безопасности. Биньямин Нетаниягу объявил о своем новом кабинете безопасности, в котором 8 из 11 мест были от его партии «Ликуд».

Курсор также сообщал, что Лапид предупредил Нетаниягу. Лапид сказал Нетаниягу, что он должен остановить запланированный визит Бен-Гвира на Храмовую гору.