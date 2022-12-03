Израильтяне обеспокоены судьбой демократии в стране — соцопрос

Большинство сторонников лагеря анти-Биби считают, что Бени Ганц должен согласиться на вхождение его партии в правительство вместо одной из ультраправых политсил.

Большинство израильтян опасаются за судьбу демократии в стране после формирования право-религиозной коалиции Нетаниягу. При этом немало голосовавших за правый блок испытывают такие же тревоги.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 12 каналом, сообщает Israel Info.

Отмечается, что 61% опрошенных заявили, что беспокоятся за будущее демократии в стране, и лишь чуть больше трети (35%) сказали, что не имеют переживаний по этому поводу.

При этом среди сторонников Нетаниягу и его партнеров четверо из десяти опрошенных выразили обеспокоенность судьбой демократии. В лагере будущей оппозиции таких было более 8 из 10.

«При этом большинство сторонников лагеря анти-Биби считают, что Бени Ганц должен согласиться на вхождение его партии в правительство вместо одной из ультраправых партий — таковых 63%. Однако в целом по населению большинство за теми, кто не хотел бы видеть «Лагерь государственников» в правительстве — 46% против 39%», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, раскол между Ликудом и Объединенным иудаизмом Торы углубился после решения разделить министерство Иерусалима и наследия на две части, передав одну часть Отцма Иехудит. Это произошло после того, как было согласовано, что министерство перейдет к депутату Кнессета Объединенного иудаизма Торы Меиру Порушу.

Кроме того, между ШАС, ОИТ и Религиозным сионизмом еще не достигнуто соглашение о том, кто из них будет контролировать Комитет по делам религии, который имеет большое влияние на многие религиозные решения.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир ответил на обвинения террористической группировки Логово льва.

Кроме того, сотрудники службы безопасности обеспокоены необычным «бунтом» против Ицхака Герцога.

Напомним, что стало известно о неожиданном завершении сотрудничества Бен-Гвира и Смотрича.