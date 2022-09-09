Иерусалим против Тель-Авива: кто будет платить сбор на благоустройство от обновления городов

Апелляционные комитеты муниципалитетов придерживаются противоположных взглядов на то, кто оплачивает счет за дополнительную стоимость недвижимости в районах, зонированных для развития ТАМА 38.

Израильские домовладельцы в районах, где идет реконструкция городов, внимательно следят за недавними решениями в Тель-Авиве и Иерусалиме, которые оставляют открытым вопрос о том, какая сторона — домовладельцы или муниципалитет — оплачивает счет за дополнительную стоимость недвижимости.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Несколько недель назад комитет окружного комитета по планированию и строительству Тель-Авива постановил, что домовладельцы в районах, предназначенных для реконструкции города, должны платить «сбор на благоустройство» за дополнительную стоимость, связанную с возможностью расширения и улучшения их собственности (выплачивается при продаже дома). Это улучшение будет осуществляться в соответствии с законом, известным как TAMA 38, который позволяет застройщикам добавлять этажи и блоки к существующим зданиям (для которых разрешения на строительство были выданы до 1981 года), а также модернизировать структуру.

На этой неделе апелляционный комитет Иерусалима высказал противоположную точку зрения, постановив, что с домовладельцев не должно взиматься дополнительная плата только за возможность улучшения, и что муниципалитет не может взимать сбор.

В соответствии с TAMA 38 существующие домовладельцы в данном здании соглашаются разрешить застройщикам добавлять этажи и квартиры, которые они продают с приличной прибылью, и взамен предоставлять улучшенное здание (с усиленным каркасом, чтобы сделать его сейсмостойким, а часто также с лифт и/или складские помещения) существующим жильцам. Хотя система была создана, чтобы побудить застройщиков сделать существующие здания сейсмостойкими, TAMA 38 стала синонимом добавления новых квартир в заповедные зоны с высокой стоимостью недвижимости.

Как только проекты ТАМА 38 будут завершены, налоговые поступления в муниципалитет увеличатся, поскольку появятся новые квартиры для уплаты местного налога на недвижимость (арнона), а существующие владельцы, чьи квартиры были расширены по схеме, будут платить за дополнительную площадь.

Нынешний шум связан с теоретическим увеличением стоимости недвижимости в районах, где проекты ТАМА 38 являются частью структуры развития. Вопрос заключается в том, имеет ли право муниципалитет оценивать возможность будущего обновления города и запрашивать сбор на благоустройство, который может составлять сотни тысяч шекелей, если собственность переходит из рук в руки.

В других ситуациях, когда домовладелец имеет разрешение на добавление площади к существующему дому, только стоимость этого дополнительного права на строительство будет облагаться налогом как часть общей продажи, даже если дополнительного здания не было.

Противоречие здесь заключается в том, что муниципалитеты Иерусалима и Тель-Авива утверждали, что независимо от того, существуют ли конкретные планы, квартира по своей сути более ценна, если она зонирована в районе, предназначенном для обновления города. Неудивительно, что владельцы считают, что в отсутствие конкретных планов относительно их домов их несправедливо просят оплатить дополнительные расходы (или переложить их на покупателей), если они хотят продать.

ТАМА 38 особенно широко распространена в Иерусалиме и Тель-Авиве, поскольку в этих городах мало свободных участков для новых зданий, большие площади с историческим характером и здания, которые необходимо сохранить, а также высокая стоимость квадратного метра. Такие альтернативы, как снос и перестройка, не всегда возможны.

Решение по Иерусалиму лишит муниципалитет дополнительных доходов от продажи домов в определенных городских районах обновления TAMA 38. Постановление Тель-Авива обеспечивает дополнительный доход муниципалитету, когда дома на Старом Севере переходят из рук в руки. Неопределенность, вероятно, приведет к дальнейшим судебным искам.

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