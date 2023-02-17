Регев временно назначена министром обороны

Коалиция решила назначить министра транспорта Мири Регев временным министром обороны, пока министр обороны Йоав Галант находится в Германии для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Правительство, очевидно, обошло стороной министра финансов Бецалеля Смотрича, который выполняет двойную роль независимого второго министра в министерстве обороны на фоне напряженности в коалиции по поводу разделения полномочий в сфере безопасности.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Смотрич является главой крайне правой партии «Религиозный сионизм», а Регев и Галант являются членами «Ликуда» премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По словам его представителя, Галант вернется в воскресенье вечером по окончании конференции. Регев официально временно возглавит министерство обороны, пока Галант находится за границей. Это решение соответствует статье 24(а) Основного закона «Правительство», которая предписывает правительству назначать временного министра на место другого члена кабинета, когда этот министр находится за границей.

Смотрич, Галант и Нетаниягу вступили в конфликт из-за того, как разделить обязанности между Смотричем и Галантом. Смотрич заручился расплывчато сформулированным обещанием Нетаниягу во время коалиционных переговоров взять под контроль гражданскую администрацию, которая регулирует гражданскую жизнь в районах Иудеи и Самарии, находящихся под контролем Израиля. Однако Смотрич поссорился с Галантом из-за несанкционированной еврейской общины и фруктового сада в Иудее и Самарии.

Регев, бывший бригадный генерал ЦАХАЛа и пресс-секретарь ЦАХАЛа, является самой высокопоставленной женщиной-политиком в «Ликуде».

Ранее Курсор писал, что министр обороны Галант посетит Германию: названа цель визита. Министр обороны Йоав Галант вылетил в Германию, чтобы стать участником Мюнхенской конференции по безопасности.