Рейсы Израиль — Дубай могут быть остановлены из-за угроз безопасности

Пока Шин Бет и местные власти решают споры о координации действий по обеспечению безопасности, полеты между Тель-Авивом и Дубаем могут быть приостановлены.

Всего через 14 месяцев после первого в истории коммерческого рейса из Тель-Авива в Дубай израильские рейсы в город ОАЭ могут быть приостановлены из-за опасений, что ШАБАК не сможет обеспечить надлежащую безопасность в аэропорту в королевстве Персидского залива.

По предварительным данным, рейсы из Израиля в Дубай могут быть приостановлены уже послезавтра, 8 февраля, из-за серьезных проблем, связанных с координацией действий по обеспечению безопасности.

«За последние несколько месяцев между компетентными органами в Дубае и израильской системой авиационной безопасности были выявлены разногласия по вопросам безопасности, которые не позволяют ответственно обеспечивать безопасность израильской авиации», — говорится в сообщении ШАБАКа.

Тем не менее, представительство Шин Бет отметило, что израильтяне, которые намеревались посетить ОАЭ по делам или для удовольствия, по-прежнему смогут сделать это прямым рейсом в столицу Эмиратов Абу-Даби.

Новость о том, что израильские рейсы в Дубай могут быть отменены из соображений безопасности, появилась сразу после эскалации напряженности между ОАЭ и повстанцами-хуситами на юге Йемена.

В последние недели поддерживаемые Ираном хуситы нанесли ряд ударов баллистическими ракетами, направленными на ОАЭ, в том числе один, нацеленный на Абу-Даби, во время исторического визита на прошлой неделе президента Израиля Исаака Херцога.

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