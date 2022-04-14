Рейтинг одобрения Байдена евреями резко упал — опрос

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в целом резко упал за последний год в результате неудачного ухода из Афганистана, продолжающейся пандемии и инфляции.

Большинство американских евреев все еще одобряют работу действующего американского лидера Джо Байдена.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Опрос, опубликованный Еврейским институтом электората, группой, возглавляемой видными еврейскими демократами, показал, что рейтинг одобрения Байдена снизился с 80% до 63% в опросе, проведенном той же организацией в июле прошлого года. Его рейтинг неодобрения в этом году составляет 37% по сравнению с 20% в июле прошлого года.

Оба опроса были проведены GBAO Strategies. Институт еврейского электората положительно оценил цифры.

«Американские евреи продолжают поддерживать президента Байдена и Демократическую партию на более высоком уровне, чем общее голосующее население Америки, и эта тенденция, по-видимому, сохранится на промежуточных выборах в этом году и в будущем», — сказал председатель группы Мартин Фрост, бывший конгрессмен-еврей-демократ из Техаса.

Рейтинг одобрения Байдена значительно упал за последний год в результате неудачного ухода из Афганистана, продолжающейся пандемии и инфляции, которую его правительство не может остановить. Его рейтинг одобрения обычно колеблется на уровне 42%, что является самым низким показателем за время его президентства. Еврейские избиратели в целом отдают предпочтение демократам.

Одна из областей, в которой Байден набирает высокие баллы среди евреев, — это его отношение к войне россии* против Украины, которую одобряют 72%.

Опросы опросили 800 зарегистрированных избирателей-евреев посредством текстовых сообщений, а погрешность составляет 3,5%.

Ранее Курсор писал, что президент США Джо Байден впервые обвинил путина в геноциде в Украине. Президент США сказал, что глава рф «пытается стереть с лица земли идею быть украинцем», но добавляет, что окончательное решение примут юристы, что может повлечь за собой обязательство действовать.

Напомним, что члены Конгресса США заявили, что администрация Байдена и ее союзники не останутся в стороне, если в войне россии с Украиной будет использовано химическое оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!