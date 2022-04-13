Байден впервые обвинил путина в геноциде в Украине

Президент США сказал, что глава рф «пытается стереть с лица земли идею быть украинцем», но добавляет, что окончательное решение примут юристы, что может повлечь за собой обязательство действовать.

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что война россии* в Украине «равносильна геноциду», обвинив путина в попытке «стереть с лица земли саму мысль о том, чтобы украинцем».

«Да, я назвал это геноцидом, — сказал он журналистам в Айове. — Становится все яснее и яснее, что путин просто пытается стереть с лица земли саму идею быть украинцем».

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал комментарии Байдена и призвал к большей поддержке.

«Правдивые слова настоящего лидера @POTUS, — написал он в Твиттере. — Называть вещи своими именами необходимо, чтобы противостоять злу».

Ни Байден, ни его администрация не объявили о новых последствиях для россии или помощи Украине после публичной оценки.

Байден сказал, что юристы должны решить, соответствует ли поведение россии международным стандартам геноцида, как заявляют украинские официальные лица, но сказал, что «мне так кажется».

«Появляется все больше доказательств ужасных вещей, которые россияне совершили в Украине, и мы будем узнавать все больше и больше о разрушениях и позволять юристам решать на международном уровне, соответствует ли это требованиям или нет», — сказал он.

Буквально на прошлой неделе Байден не считал действия россии геноцидом, а называл их «военными преступлениями».

Ранее Курсор писал, что члены Конгресса США заявили, что администрация Байдена и ее союзники не останутся в стороне, если в войне россии с Украиной будет использовано химическое оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!