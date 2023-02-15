Религиозно-сионистская партия созывает экстренное собрание после сноса оливковой рощи

Сегодня Религиозно-сионистская партия проведет «срочное» партийное собрание за закрытыми дверями в ответ на снос оливковой рощи в Самарии, который, по мнению партии, является нарушением коалиционных соглашений между ней и «Ликудом». Об этом заявил председатель партии и министр финансов Бецалель Смотрич, сообщает The Jerusalem Post.

В заявлении партии говорится, что встреча была созвана «в связи с поведением министра обороны Йоава Галанта, выкорчевыванием рощи в долине Шило и жестоким насилием полиции против поселенцев сегодня утром».

Ранее Смотрич написал в Твиттере: «Выкорчевывание рощи в долине Шило — это несправедливость, которая вопиет к небесам, и ее можно было и нужно было предотвратить».

«Отказ министра обороны от однозначного соглашения и проволочки премьер-министра неприемлемы, и мы не позволим им продолжаться. Это положение, которое всем было ясно, было центральным в нашем соглашении, и основой существования коалиции является уважать коалиционные соглашения, я требую, чтобы премьер-министр немедленно передал мне полномочия. Если у Галанта с этим проблемы, он может уйти. Я убежден, что в «Ликуде» есть много желающих занять его место в министерстве обороны», — написал Смотрич.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир также заявил, что этот инцидент является нарушением коалиционного соглашения между «Ликудом» и его партией. Министр утверждал, что поведение пограничной полиции, которое включало тесное окружение члена Кнессета Оцмы Иегудит с целью ограничить ее передвижение, несмотря на ее парламентскую неприкосновенность, именно показало, почему он требовал разделения Иудеи и Самарии.

Координатор деятельности правительства на территориях (COGAT) заявил в среду, что силы безопасности начали эвакуацию участка, поскольку несколько лет назад он был незаконно захвачен поселенцами без одобрения компетентных органов. COGAT добавил, что Бен Элиягу пообещал Верховному суду и региональным властям, что он самостоятельно освободит участок до 1 февраля, но не сделал этого.

Ранее Курсор писал о столкновениях в Самарии: Депутаты и демонстранты блокируют полицию. Полиция и армия по приказу министра обороны начали снос сада недалеко от Шило. Правые депутаты Кнессета и демонстранты пытаются заблокировать снос оливковой рощи.