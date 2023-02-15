Столкновения в Самарии: Депутаты и демонстранты блокируют полицию

Полиция и армия по приказу министра обороны начали снос сада недалеко от Шило. Правые депутаты Кнессета и демонстранты пытаются заблокировать снос.

Ожесточенные столкновения вспыхнули во время выкорчевывания принадлежащего евреям сада в Самарии. Десятки протестующих собрались у сада Бен-Элиягу недалеко от Шило, чтобы заблокировать снос сада и оливковой рощи.

Об этом сообщает INN.

По данным организации Хонену, было задержано около 40 протестующих.

Правозащитная организация «Хонену» распространила видео, на котором полиция избивает поселенца при задержании. Сообщается о том, что солдаты нападают на демонстрантов и физически блокируют доступ члена Кнессета Лимор Сон Хар-Мелех (Оцма Иехудит) к месту происшествия. Новоиспеченный депутат Кнессета Цви Суккот (Оцма Иегудит) также попытался предотвратить снос сада, встав на пути бульдозера.

Гражданская администрация обвинила семью Бен-Элийхау в захвате сельскохозяйственных угодий в долине Шило без разрешения, ссылаясь на постановления суда, предписывающие семье выкорчевать свой фруктовый сад.

Министр обороны Бецалель Смотрич (Религиозно-сионистская партия) оспорил заявление гражданской администрации, заявив, что обвинения в адрес фермы были опровергнуты в суде. В прошлом месяце Смотрич приказал гражданской администрации отменить постановление о сносе фруктового сада, а в среду дал указание гражданской администрации не продвигать планы по выкорчевыванию деревьев.

Однако министр обороны Йоав Галант отменил приказ Смотрича, поручив гражданской администрации приступить к сносу.

Согласно Телеграм-каналу Люди в черном, Биньямин Нетаниягу распорядился приостановить снос виноградника в Шило. Распоряжение вышло в последний момент, когда от виноградника почти ничего не осталось.

Ранее Курсор писал, что США и ЕС сделали совместное заявление о строительстве новых поселений в Иудее и Самарии. Главы МИД «глубоко озабочены» решением кабинета безопасности ускорить строительство десяти тысяч жилищ и легализовать девять незаконных поселений.

Кроме этого, Биньямин Нетаниягу пообещал поддержать массовое жилищное строительство в поселениях в Иудее и Самарии, если он вернет себе прежний руководящий пост.

Также Курсор сообщал о том, что в Израиле должно строиться более 100 тысяч квартир в год. За последние десять месяцев было начато строительство более 72 тысяч квартир, однако такого прироста объемов недостаточно.

Кроме этого, Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме. Проект Гиват-Шакед, который должен включать 700 единиц жилья, подвергся критике за то, что лишает возможности застройки для арабских жителей соседнего Бейт-Сафафа.

Напомним, что Нафтали Беннет исключил 1800 единиц жилья из плана строительства в Иудее и Самарии по требованию администрации Байдена.