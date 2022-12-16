«Религиозный сионизм» намерен провести реформу судебной системы

Депутат Симха Ротман заявил о намерении выполнить предвыборное обещание своей партии: план «Закон и порядок»

Депутат из партии «Религиозный сионизм» анонсировал план «Закон и порядок», представленный им общественности перед выборами.

Об этом сообщает 7kanal.

Председатель законодательной комиссии Кнессета, депутат Симха Ротман решил не дожидаться назначения нового министра юстиции, и не обеспокоен мнением премьер-министра Биньямина Нетаниягу: уже в ближайшие дни он намерен внести 11 (!) законопроектов, которые могут коренным образом изменить правовую систему государства Израиль.

Симха Ротман заявил о намерении выполнить предвыборное обещание своей партии: план «Закон и порядок».

Новые законы, под которыми поставили свои подписи все депутаты Кнессета от «Религиозного сионизма», предусматривают создание контрольного (ревизионного) органа при прокуратуре, изменение метода отбора судей и изменение состава комиссии по отбору судей. Они обещают бескомпромиссную борьбу с мошенничеством и злоупотреблениями доверием, ввод в действие «французского закона» и т.д.

По плану Ротмана и Бецалеля Смотрича, в комитете по отбору судей останется девять членов, но из них избранные представители будут иметь большинство (шесть из девять), а среди шестерых избранных представителей будет четыре представителя от коалиции и двое от оппозиции.

В одном из анонсированных законопроектов разделяется роль юридического советника правительства на три части, передавая соответствующие полномочия советнику, представителю государства в судах и прокурору.

Также религиозные сионисты настаивают на введении «французского закона», который ограничивает возможность судебного преследования премьер-министра, то есть меры не будут применяться к Нетаниягу задним числом, и это не повлияет на судебное разбирательство по его делу.

Следующая инициатива Ротмана будет реализована в ближайшее время, это отмена системы старшинства, согласно которой высокопоставленный судья Верховного суда (БАГАЦ) автоматически назначается президентом. Якобы этот метод лишает президента его «профессионализма» и «пригодности» для важной роли управления всей судебной системой.

Ранее Курсор писал, что депутат Ликуд призывает не давать Бен-Гвиру право вето.

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