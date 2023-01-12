Репатриантам из Украины и рф будет сложнее получить израильский паспорт: что задумали у Маоза

Заместитель министра Ави Маоз сказал, что планирует привлечь главного раввината к определению еврейства выходцев из бывшего Советского Союза, подающих заявление на получение израильского гражданства, что, вероятно, усложнит процесс для заявителей, если решение вступит в силу.

Заместитель министра в канцелярии премьер-министра, Маоз курирует «Натив», правительственную организацию, отвечающую за определение права потенциальных репатриантов из бывшего Советского Союза.

Маоз, который яростно выступает против репатриации неевреев в Израиль, объявил о своем намерении после того, как встретился в среду с главным ашкеназским раввином Давидом Лау.

Приходящее правительство — особенно религиозные партии, составляющие половину коалиции, включая ультранационалистическую партию «Ноам» Маоза — обратили внимание на репатриационную политику Израиля, полагая, что слишком много людей, которые не являются евреями в соответствии с ортодоксальной интерпретацией еврейского закона, получают израильское гражданство. Хотя для ограничения репатриации потребуется принять новый закон, в качестве главы организации «Натив» Маоз теоретически может ввести более строгую и обременительную политику в отношении потенциальных репатриантов из бывшего Советского Союза.

Однако неясно, как офис Лау впишется в картину, поскольку критерии основаны на Законе о возвращении и устанавливаются МВД, а не раввинатом. «Натив» принимает решения на основе собеседований с заявителями и изучения имеющихся у них документов, подтверждающих, что они имеют право на получение израильского гражданства в соответствии с израильским Законом о возвращении, который гарантирует гражданство любому, у кого есть хотя бы один дедушка или бабушка-еврей, если они не исповедуют другую религию.

««Натив» действует на основании Закона о возвращении и в соответствии с протоколами, установленными МВД. Вот и все, — недавно заявил представитель «Натива» изданию The Times of Israel. — Мы не раввинат. Мы не определяем еврейство. Мы определяем, соответствуете ли вы критериям Закона о возвращении».

Тем не менее на встрече с Лау Маоз сказал, что хочет привлечь к этому процессу главного раввината, поскольку, по его мнению, он обладает «высшим галахическим авторитетом в вопросах еврейства и обращения», используя еврейский термин для обозначения еврейского религиозного закона.

«Моя тесная и постоянная связь с главным раввинатом сделает процессы более эффективными и поможет тысячам людей в разгар процесса определения их еврейства», — сказал Маоз.

Его офис пока не объяснил, как он планирует усилить роль раввината в этом процессе.

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