Репатриантам с инвалидностью рассказали о новой программе помощи

В сотрудничестве с Еврейским агентством для Израиля, министерством благосостояния и социальных дел Израиля, министерством алии и интеграции, а также с организациями «Нефеш бе-Нефеш» и «Квалита алия» была создана новая совместная инициатива, чтобы помочь новым олимам получить признание от соответствующие службы социального обеспечения до их репатриации, что позволяет немедленно обслуживать их после их переезда в Израиль. Этот прорыв также позволит олимам с инвалидностью лучше понять услуги и ресурсы, которые будут доступны им сразу после их репатриации, и соответственно облегчит их акклиматизацию.

Новая совместная инициатива совершит революцию в процессе репатриации для людей с инвалидностью, позволив им реализовать свое право на репатриацию в Израиль и более легко интегрироваться в израильское общество. В частности, эта инициатива поможет им начать процесс с министерством социального обеспечения до их алии, то есть в стране их происхождения. Таким образом, цель состоит в том, чтобы установить их права еще до переезда в Израиль, а также позволить адаптировать их интеграцию к их индивидуальным потребностям.

«Эта новая инициатива является прорывом, который неизмеримо поможет потенциальным олимам, имеющим члена семьи с особыми потребностями. За последние двадцать лет я видел семьи, которые не смогли осуществить свои мечты об алии из-за этой огромной проблемы. Мы все рады поделиться этой новостью со всеми семьями, которые ждали этого нового закона, — сказал раввин Иехошуа Фасс, соучредитель и исполнительный директор «Нефеш б’Нефеш». — Я аплодирую всем нашим партнерам, а также различным государственным органам за то, что они объединились, чтобы эти изменения произошли».

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