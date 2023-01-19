Репатриантам в Хайфе предоставляют юридическую помощь, теплые одеяла и большие продуктовые наборы

Хайфа является вторым городом, после Нетании, который русскоговорящие репатрианты выбирают как свой новый дом. За минувший год туда прибыло более 7 тысяч человек.

Об этом сообщили в общине Хабад бе Алия в Хайфе.

Преимущественно олимы приезжали налегке, решались на репатриацию быстро. В силу различных обстоятельств у них не было возможностей для длительного сбора вещей.

На протяжении многих месяцев новые репатрианты получают помощь от Информационного центра по правам репатриантов, при Любавическом Центре Хабад, расположенном на улице Герцль 56. Работники Хабад каждый день устраивают юридические консультации, помогают переводить документы и решают проблемы, которые связаны с записью детей в образовательные учреждения.

Ведомства и министерства в Хабаде поддерживают новых репатриантов, благодаря ему они могут получить большую продуктовую корзину, теплые одеяла и канцелярские принадлежности для детей. Хабад беАлия уже помог 2 тысячам прибывшим семьям.

Чтобы подать заявку на помощь, нужно заполнить таблицу по ссылке. Организации нужна помощь волонтеров, чтобы они распространяли информацию и помогали на мероприятиях для новых репатриантов. Для присоединения к команде можно заполнить анкету по следующей ссылке.

Самые скромные прогнозы Министерства Абсорбции показывают, в этом году в нашу страну приедет около 65 тысяч новых репатриантов из стран бывшего СНГ. Для успешной адаптации и последующей интеграции такого количества новых граждан есть необходимость во внимание и поддержке всех жителей Израиля. В центре Хабад беАлия надеются, что нынешние граждане Израиля не откажут репатриантам в столь необходимой для них помощи.

Ранее журналисты узнали, почему половина новых репатриантов не изучают иврит.

«Курсор» сообщал, что минфин выделил 20 миллионов шекелей для финансирования новых репатриантов.