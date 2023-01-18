В СМИ узнали, почему половина новых репатриантов не изучают иврит

Глава комитета Кнессета по вопросам алии и интеграции призывает к реформе системы, заявив, что ее необходимо перенести «в 21 век», объединив очные и онлайн-обучения.

Глава комитета Кнессета по вопросам алии и интеграции призвал к реформе израильской системы изучения иврита для новых иммигрантов после того, как опрос показал, что большинство из них вынуждены либо пропускать учебу, либо совмещать ее с подработкой, чтобы свести концы с концами.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Понятно, что олим должен работать во время учебы, поэтому пришло время обновить рамки для 21 века, сочетая очное и онлайн-обучение с цифровыми средствами, с минимумом очных занятий», — сказал Одед Форер.

Опрос, в котором приняли участие 375 человек, показал, что почти половина (43%) предпочли вообще не посещать школу изучения иврита, известную как ульпан, чтобы сразу приступить к работе. Треть респондентов (31,7%) заявили, что планируют найти работу в ближайшее время из-за финансовых трудностей, и только 28,8% заявили, что планируют присоединиться к рабочей силе только после того, как закончат изучение иврита.

Многие подчеркнули, что предпочитают онлайн-обучение офлайн-обучению (через платформу для конференций или приложение) или их комбинации. Репатрианты переехали в Израиль в период с марта по октябрь 2022 года, причем большинство (90%) прибыли из россии*, а некоторые из Украины (8%) и других стран (2%).

Еще одной проблемой является острая нехватка учителей, которая привела к шестимесячной очереди из 3 600 олимов.

Несмотря на трудности, на вопрос, планируют ли они остаться в Израиле надолго, 48% новых иммигрантов ответили «да», а 44,8% ответили, что это зависит от того, как они интегрируются в израильское общество.

Ранее Курсор писал о финансировании новых репатриантов: минфин выделил 20 миллионов шекелей. Государство обеспечило ваучеры для новых репатриантов, которые помогут им выучить иврит и облегчат адаптацию.

Курсор сообщал, что названо лучшее место в Израиле для новых репатриантов. Утверждается, что «репатриация и абсорбция являются важными проблемами, стоящими перед Израилем».

Напомним, согласно статистике, большинство новых репатриантов не являются евреями.