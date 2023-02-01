Репатриантов предупредили: создана подкомиссия по содействию в получении госжилья

В соответствии со статьей 109 Устава Кнессета, комиссия по алие и абсорбции под председательством депутата Кнессета Одеда Форера собралась сегодня для создания подкомитета по оказанию помощи в получении государственного жилья для репатриантов. После единогласного голосования в комитете, членами комиссии станут депутаты Евгений Сова (Исраль Бейтену) и Татьяна Мазарская (Еш Атид).

Депутат Кнессета Одед Форер, председатель комиссии по алие и абсорбции, сказал: «Одним из пяти принципов Жаботинского при строительстве еврейского государства был вопрос обеспечения жилья. Я рад, что мы создали подкомитет по решению жилищного кризиса для новых репатриантов, мы должны убедиться, что решения, принятые предыдущим правительством, действительно будут выполняться, а также что Государство Израиль продолжит готовиться к дополнительным волнам репатриации , которые еще впереди».

Депутат Кнессета Зеев Элькин, председатель подкомитета помощи в социальном жилье и жилья для новых репатриантов, отметил: «Я благодарю председателя комитета, депутата Кнессета Одеда Форера, за решение о создании этого важного подкомитета. Жилье и занятость являются краеугольными камнями успеха абсорбции в Израиле. В прошлом у нас был огромный фонд государственного жилья, но сейчас мы находимся в тяжелом положении из-за тысяч семей репатриантов, которые ждут решения в получении государственного жилья. При предыдущем правительстве были предприняты значительные шаги для решения части проблемы, и мы должны требовать, чтобы эти решения действительно выполнялись».

Полномочия подкомиссии по содействию жилищному и муниципальному жилью для репатриантов:

Государственная помощь в обеспечении жильем новых репатриантов

Помощь в аренде жилья для новых и давно живущих в стране репатриантов.

Отсутствие государственного жилья для иммигрантов и увеличение фонда квартир.

Временные жилищные решения для репатриантов в первый год их репатриации.

Жилищные решения для репатриантов – многолетний план на 2023–2025 годы.

Надзор за действиями правительства в отношении жилья для репатриантов.

Сотрудничество между государственными министерствами, Еврейским агентством и жилищными компаниями для решения жилищного кризиса для репатриантов.

Условия жизни пожилых репатриантов в государственном жилье, включая дома престарелых, общежития и жилые комплексы.

Правила предоставления репатриантам государственного жилья.

Управление очередью на получение государственного жилья для репатриантов в Министерстве алии и абсорбции.

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