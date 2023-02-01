Репатриантов предупредили: создана подкомиссия по содействию в получении госжилья

11:41, Сегодня
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Фото: Gershon Elinson/Flash90

Депутат Кнессета Зеэв Элькин возглавит подкомиссию.

В соответствии со статьей 109 Устава Кнессета, комиссия по алие и абсорбции под председательством депутата Кнессета Одеда Форера собралась сегодня для создания подкомитета по оказанию помощи в получении государственного жилья  для репатриантов.  После единогласного голосования в комитете,  членами комиссии станут депутаты Евгений Сова (Исраль Бейтену) и  Татьяна Мазарская (Еш Атид).

Депутат Кнессета Одед Форер, председатель комиссии по алие и абсорбции, сказал:  «Одним из пяти принципов Жаботинского   при строительстве еврейского государства был вопрос обеспечения жилья. Я рад, что мы создали подкомитет по решению жилищного кризиса для новых  репатриантов, мы должны убедиться, что решения, принятые предыдущим правительством, действительно будут выполняться, а также что Государство Израиль продолжит готовиться к дополнительным волнам репатриации , которые еще впереди».

Депутат Кнессета  Зеев Элькин, председатель подкомитета помощи в социальном жилье и жилья для новых репатриантов, отметил: «Я благодарю председателя комитета, депутата Кнессета Одеда Форера, за решение о создании этого важного подкомитета. Жилье и занятость являются краеугольными камнями успеха абсорбции в Израиле. В прошлом у нас был огромный фонд государственного жилья, но сейчас мы находимся в тяжелом положении из-за тысяч семей репатриантов, которые ждут решения в получении  государственного жилья. При предыдущем правительстве были предприняты значительные шаги для решения части проблемы, и мы должны требовать, чтобы эти решения действительно выполнялись».

Полномочия подкомиссии по содействию жилищному и муниципальному жилью для репатриантов:

  • Государственная помощь в обеспечении жильем новых репатриантов
  • Помощь в аренде жилья для новых и давно живущих в стране репатриантов.
  • Отсутствие государственного жилья для иммигрантов и увеличение фонда квартир.
  • Временные жилищные решения для репатриантов в первый год их репатриации.
  • Жилищные решения для репатриантов – многолетний план на 2023–2025 годы.
  • Надзор за действиями правительства в отношении жилья для репатриантов.
  • Сотрудничество между государственными министерствами, Еврейским агентством и жилищными компаниями для решения жилищного кризиса для репатриантов.
  • Условия жизни пожилых репатриантов в государственном жилье, включая дома престарелых, общежития и жилые комплексы.
  • Правила предоставления репатриантам государственного жилья.
  • Управление очередью на получение государственного жилья для репатриантов в Министерстве алии и абсорбции.

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