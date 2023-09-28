Праздник Суккот, как ожидается, будет жарче, чем обычно, однако затем наступит резкая смена погоды.

Завтра наступит праздник Суккот, а вместе с ним температура заметно повысится. Резкая смена погоды ожидается в воскресенье: на севере и в центре могут пойти дожди.

Сегодня будет переменная облачность и ясно, ожидается небольшое повышение температуры. В большинстве районов страны в этом сезоне будет жарче, чем обычно. С полудня усилится северный ветер.

Завтра в пятницу станет еще жарче. До субботы вы будете чувствовать тяжесть тепловой нагрузки и будет жарче, чем обычно. В субботу ожидается небольшое понижение температуры, но все равно будет жарче, чем обычно.

В воскресенье наступят изменения: будет переменная облачность со значительным понижением температуры. Будет ощущаться значительное облегчение тепловых нагрузок. С утренних часов возможен локальный дождь, преимущественно небольшой, преимущественно на севере страны и в центре.

Отметим также, что жара во время праздника Суккот может быть негативным аспектом по нескольким причинам, и вам необходимо подготовиться.

Следите за здоровьем во время выполнения обрядов и традиций Суккота под палящим солнцем. В жару это может быть физически неприятно и утомительно для участников.

В Сукках, специальных временных укрытиях, едят и проводят время во время этого праздника. В жаркие дни это может сделать пребывание в Сукке неприятным и затруднить прием пищи. Высокие температуры могут привести к обезвоживанию и жажде, особенно если Сукка не оборудована средствами охлаждения или проветривания.

Курсор напоминает, что министерство сельского хозяйства выступило важным предупреждением к израильтянам по случаю Суккота.