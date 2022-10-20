Резонансное убийство Ноа Лазар: семья покойной женщины-солдата выступила с заявлением

Семья Ноа Лазар заявила, что смерть палестинца, убившего ее, приносит им «покой». Лапид пообещал «действовать железной рукой» против всех террористов.

Семья израильской женщины-солдата, убитой ранее в этом месяце, выразила облегчение после того, как стрелявший в нее палестинец был убит.

Удай Тамими, который, по словам полиции, убил сержанта Ноа Лазар был застрелен в среду вечером после того, как открыл огонь по охранникам у входа в поселок Маале-Адумим.

‘Justice was done’: Family of slain soldier hail killing of fugitive attacker https://t.co/kEirxXTr2O — The Times of Israel (@TimesofIsrael) October 19, 2022

«Семья благодарит силы безопасности за их большие и неустанные усилия», — говорится в заявлении семьи Лазар.

«Эта ликвидация приносит нам покой, и правосудие восторжествовало быстро. Семья благодарит народ Израиля за поддержку в эти трудные моменты», — сказали они.

Глава Управления личного состава Армии обороны Израиля генерал-майор Янив Асор посетил семью Лазар в среду вечером, вскоре после того, как они узнали о смерти Тамими.

«Нет слов, которые могли бы утешить семью в самую тяжелую минуту смерти любимой дочери», — сказал Асор.

«Ноа является примером и образцом духа самоотверженности боевых солдат, у которых есть миссия защищать нацию и ее жителей», — сказал Асор.

Премьер-министр Яир Лапид приветствовал убийство Тамими и направил наилучшие пожелания охраннику, раненному в результате нападения в среду, в заявлении, опубликованном его офисом.

«Мы не успокоимся, пока не возьмем в руки каждого террориста, причиняющего вред израильским гражданам и солдатам ЦАХАЛа. Мы будем действовать железной рукой и без колебаний против терроризма», — сказал Лапид.

Ранее Курсор писал, что Лапид и Нетаниягу поздравили силовиков с ликвидацией террориста, убившего солдата Ноа Лазар.