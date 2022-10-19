Лапид и Нетаниягу поздравили силовиков с ликвидацией террориста, убившего солдата Ноа Лазар

Правоохранительные органы подтвердили, что 19 сентября около 20:00 исполнитель теракта на КПП «Шуафат». Удай Тамими напал на охранников при въезде в Маале-Адумим и был застрелен ответным огнем.

Преступник посреди вечера подъехал к блокпосту и начал стрелять по правоохранителям. Одного из них он ранил в руку, но после попал под интенсивный ответный огонь и погиб. Видео с места событий и остальные подробности доступны в нашем материале.

По этому поводу уже высказался премьер-министр Яир Лапид, который поздравил силы безопасности – ШАБАК, МАГАВ, ЦАХАЛ и полицию – с ликвидацией террориста. Также он пожелал раненому охраннику скорейшего выздоровления.

«И мы не успокоимся, пока не возьмем в свои руки каждого террориста, причиняющего вред израильским гражданам и солдатам ЦАХАЛа. Мы будем действовать жестко и без колебаний против терроризма», – добавил он.

Помимо этого, событие уже прокомментировал бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

«Я хвалю охранников за их мужество и решительные действия по нейтрализации нападения и ликвидации террориста, убившего покойного сержанта Ноа Лазар, также хочу пожелать скорейшего выздоровления охраннику, который получил легкое ранение. Только тяжелой рукой мы восстановим безопасность граждан Израиля», – сказал лидер оппозиции.

По словам мэра Маале-Адумим Бени Касриэля, произошедшее – чудо и удача. Он сказал, благодаря действиям «самых опытных охранников» удалось ликвидировать террориста сразу после того, как он начал стрелять.

Напомним, что 8 октября Удай Тамими открыл огонь по охранникам на КПП «Шуфат». Из-за этого погибла 22-летняя военнослужащая МАГАВа Ноа Лазар и ранение получил один охранник.

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