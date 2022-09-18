Результаты операции под прикрытием: в Шароне полиция задержала преступные группировки с оружием и взрывчаткой

Полиция провела масштабную операцию, в ходе которой арестовано 30 подозреваемых в подготовке терактов и незаконном обороте наркотиков.

В воскресенье ранним утром сотрудники полиции Центрального района ворвались в дома подозреваемых, конфисковали их автомобили, оружие, взрывчатку и наркотики. Преступники были арестованы.

В ходе масштабной полицейской операции с участием агента под прикрытием, проводившейся в последние несколько месяцев, были задержаны подозреваемые, которые действовали в городах Кфар-Саба, Раанана, Петах-Тиква и соседних с ними районах. Во время ареста были обнаружены взрывные устройства, оружие и другие средства нападения и защиты, говорящие о планировании терактов и беспорядков.

Полицейское подразделение Центрального округа мобилизовало агента под прикрытием, внедрившегося к этим преступникам с целью сбора доказательств, необходимых для их заключения под арест в интересах общественной безопасности.

Секретное расследование проводилось в течение примерно полугода и завершилось переходом дела в «открытую» фазу, в ходе которой полиция арестовала около 30 подозреваемых, причастных к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков и непосредственно связанных с преступными организациями.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ сообщил об аресте высокопоставленного члена Исламского джихада в Самарии. В Самарии арестован один из лидеров террористической организации «Исламский джихад». Об этом проинформировали в пресс-службе ЦАХАЛа.

Также напомним, что мы информировали, чем опасна жизнь в Тель-Авиве: полиция озвучила статистику преступлений. Полиция заявила, что Тель-Авив лидирует среди городов Израиля по автоугонам и квартирным кражам: за первую половину года в Тель-Авиве было украдено 896 автомобилей.