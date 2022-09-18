ЦАХАЛ сообщил об аресте высокопоставленного члена Исламского джихада в Самарии

В Самарии арестован один из лидеров террористической организации «Исламский джихад». Об этом проинформировали в пресс-службе ЦАХАЛа.

В воскресенье силы ЦАХАЛа арестовали высокопоставленного члена движения «Исламский джихад» в Иудее и Самарии в его доме в Аль-Бире.

Об этом сообщил walla.

У террориста конфисковали несколько телефонов его семьи. Пока не сообщается имя задержанного и детали операции.

Ранее Курсор информировал о том, что израильская полиция в рамках проведения операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе, задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием.

Также мы сообщали про атаку на аэропорт Дамаска: Сирия обвинила Израиль в гибели солдат. Во время пятничных обстрелов аэропорта в Сирии, приписываемых Израилю, погибли пятеро военнослужащих, а также двое иранских боевиков.

Наш сайт писал, что сирийские СМИ обвинили Израиль в авиаударе по Дамаску. Системы ПВО страны отреагировали на удар израильской авиации в окрестностях столицы. Уточняется, что удар был нанесен в 00:45 из северной части озера Кинерет. Несколько ракет удалось перехватить, но остальные достигли цели.

Также мы информировали, что Сирия может вернуться к крупномасштабным боевым действиям. Несмотря на затихание многих активных боевых действий в последние годы, по всей стране недавно снова участились «серьезные нарушения основных прав человека и гуманитарного права».