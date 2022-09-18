Чем опасна жизнь в Тель-Авиве: полиция озвучила статистику преступлений

Полиция заявила, что Тель-Авив лидирует среди городов Израиля по автоугонам и квартирным кражам: за первую половину года в Тель-Авиве было украдено 896 автомобилей.

Согласно статистике, больше всего автомобилей было угнано в Тель-Авиве. Также город возглавляет печальную статистику по количеству краж из квартир.

Об этом сообщается в отчете израильской полиции.

По этим данным, каждый день в Тель-Авиве угоняют в среднем 5 автомобилей. Всего за первое полугодие 2022 года в Тель-Авиве было угнано 896 автомобилей. Для сравнения, в Иерусалиме в среднем ежедневно угоняют 3 автомобиля, а за последние шесть месяцев угнан 561 автомобиль.

Также полиция проинформировала, что в Тель-Авиве каждый день подвергается взлому с целью кражи 2,5 квартиры, и за 6 месяцев это составило 446квартир. При этом в Иерусалиме в среднем грабители взламывают полторы квартиры каждый день, а всего в первой половине 2022 года — 285 квартир. Иерусалим показал значительное снижение по сравнению с предыдущими годами.

Ранее Курсор писал, что в сети появилось видео дерзкого ограбления в Южном Тель-Авиве. Опубликованы кадры, на которых видно, как нелегалы жестоко нападают на пожилого мужчину и отбирают у него сумку.

Помимо этого, по всему Тель-Авиву решили развернуть дополнительные силы полиции. Это связано с задержанием палестинца, готовившего теракт.

Мы также сообщали, что военные арестовали палестинца на границе с Газой. Подозреваемый был задержан после попытки проникнуть в Израиль.