Родители детей 6-12 лет могут потерять скидку на подоходный налог

С января 2023 года работающие родители детей в возрасте от 6 до 12 лет могут потерять льготную единицу, которая дает скидку на подоходный налог.

Об этом сообщает издание Ice.

В текущем году «стоимость» такой единицы составляла 223 шекеля в месяц или 2 676 шекелей в год. В феврале уходящий министр финансов Авигдор Либерман принял решение предоставить работающим родителям дополнительные льготы, они получали по 1 единице за каждого ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. Но срок действия этого решения заканчивается. Будет ли продлена льгота зависит от нового министра ведомства.

Если скидку отменят, тогда работающим родителями придется за подоходный налог в год платить на тысячи шекелей больше.

«Курсор» писал ранее, что Служба национального страхования («Битуах леуми») представила циркуляр, с помощью которого родители детей с нарушениями речи, могут проверить право на получение пособия.

Еще мы писали, что с 2023 года сумма большинства пособий, предоставляемых «Битуах Леуми» может подняться на 5 процентов. Это связано, в первую очередь, с ростом индекса потребительских цен.

Напомним, чтобы заполучить чужие деньги, мошенники придумывают новые схемы и часто выдают себя за сотрудников различных служб или действуют от имени организаций. В последнее время израильтянам начали приходить странные смс-сообщения, якобы от «Битуах леуми».