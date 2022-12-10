Родители детей с нарушением речи могут проверить право на получение пособия

Таблица с критериями разделена по нарушениям в соответствии с возрастом.

Служба национального страхования («Битуах леуми») представила циркуляр, с помощью которого родители детей с нарушениями речи, могут проверить право на получение пособия.

На помощь в размере 1500 шекелей могут рассчитывать родители, чьи дети старше трех лет и имеют серьезное отставание в развитии речи. В частности, если ребенок имеет ограниченный словарный запас, испытывает проблемы с запоминанием и изучением новых слов, говорит по слогам и прочее.

В бланке «Битуах леуми» есть таблица с критериями, разделенная по нарушениям в соответствии с возрастом ребенка. За каждое нарушение начисляется определенный балл. Эту таблицу заполняет логопед и если набирается 4 балла, тогда родители могут получать пособие.

Но помимо этого бланка, нужно еще предоставить медицинскую справку от невролога и психолога, а также письмо из образовательного учреждения, где обучается ребенок.

«Курсор» писал ранее, что с 2023 года сумма большинства пособий, предоставляемых «Битуах Леуми» может подняться на 5 процентов. Это связано, в первую очередь, с ростом индекса потребительских цен.

Еще мы писали, что Служба национального страхования («Битуах леуми») направила 161 миллион шекелей для выплаты одноразовой субсидии на обогрев жилища в зимний период.