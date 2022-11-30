С 2023 года вырастут суммы большинства пособий от Битуах Леуми

С января следующего года суммы большинства пособий от Службы Национального страхования («Битуах Леуми») могут увеличиться на 5 процентов, а пособия по инвалидности — на 10 процентов.

Об этом сообщает издание davar1.

Увеличение большинства пособий связано с ростом индекса потребительских цен, в этом году он подскочил на 5 процентов. А пособия по инвалидности увеличатся, потому что их привяжут к средней заработной плате в экономике. Точные суммы будут определены «Битуах Леуми» в январе, после того, как 15 декабря будет опубликован ноябрьский индекс потребительских цен.

Предполагается, что сумма пособия по старости вырастет на 80-170 шекелей, пособие по обеспечению прожиточного минимума увеличится на 100-230 шекелей, а детское пособие — на 8-10 шекелей (на каждого ребенка).

Кроме того, алименты от «Битуах Леуми» могут вырасти на 100-180 шекелей, пособие для вдовы (вдовца) — 60-80 шекелей. Еще увеличатся единоразовые выплаты, например, по случаю рождения ребенка.

«Курсор» писал ранее, что Служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») отметила, что в стране стремительно растет число граждан, имеющих право на пособие по уходу. В этом году им будет выплачено 14 миллиардов шекелей.

Еще мы писали, что Служба национального страхования «Битуах леуми» заплатит сотрудникам, уволенным из-за банкротства предприятий в период эпидемии коронавируса.