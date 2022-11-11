Родные и коллеги обвинили Израиль в убийстве журналистки Аль-Джазиры

Палестинская арабо-американская журналистка Ширин Абу Акле стала преднамеренной мишенью в рамках «широкомасштабной войны» Израиля против палестинских арабских работников СМИ. Такое мнение следователям ООН высказали родные и коллеги убитой журналистки в ходе публичных слушаний по делу в Женеве.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что убийство репортера Аль-Джазиры, застреленной во время столкновений между солдатами ЦАХАЛа и террористами в Дженине 11 мая, стало предметом одного из первых публичных слушаний в ООН.

«Мы хотим конкретной ответственности. Мы хотим справедливости», — заявила племянница журналистки Лина Абу Акле после дачи показаний.

По ее словам, ей было «невыразимо больно», поскольку «нет никаких сомнений в том, что израильские солдаты преднамеренно целились в мою тетю».

Коллега Абу Аклеха Али Саммуди, продюсер « Аль-Джазиры» , который также получил ранение в тот день, но выжил, сказал, что группа была одета согласно дресс-коду представителей СМИ, при этом поблизости не было боевиков.

По словам Саммуди, «Ширин Абу Акле была хладнокровно убита намеренно».

Как сообщал Курсор, в сентябре правозащитники призвали прокуратуру расследовать то, что они описывают как «преднамеренное нападение Израиля» на репортера. По словам адвокатов Абу Акле, они добавили ее дело к юридическому иску, поданному МУС, в котором Израиль обвинили в преднамеренном убийстве и ранении палестинских журналистов, одетых в жилеты для журналистов.

«Наша семья не должна еще один день ждать справедливости. Ни одна другая палестинско-американская или журналистская семья не должна терпеть то, что приходится нашей», – заявили родные журналистки.

Ранее Курсор сообщал о результатах расследования причины смерти журналистки Абу Акле. В ЦАХАЛе сообщили, что с большой долей вероятности ее непреднамеренно застрелили израильские военнослужащие, но также есть другая версия.